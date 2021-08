Padres de familia determinarán modelo educativo para sus hijos: Lucia Morales

Los padres de familia serán quienes determinen el modelo educativo que se impartirá a sus hijos (presencial, híbrido o virtual), señaló Lucia Morales Rodríguez, presidente de la Asociación Duranguense de Escuelas Particulares A. C. (ADEPAC), quien agregó que las 38 instituciones que representa están listas para iniciar el ciclo escolar en las aulas.

Explicó que cada padre de familia dará a conocer el modelo más conveniente para el alumno y las escuelas particulares lo respetarán.

Morales Rodríguez indicó que el programa piloto que se realizó el pasado ciclo la asistencia no fue mayor al 30%, no se registró ningún caso positivo a Covid-19, la asistencia fue puntual, por tanto el balance fue bueno, “además la Secretaría de Educación revisó cada escuela particular y conocieron los protocolos”.

Al ser cuestionada sobre la carta responsiva señaló que se pedirá, tal como se hizo el pasado ciclo escolar, “así como se firma un reglamento interno, la carta es para hacernos responsables de salvaguardar las medidas de salud para todos”, comentó.

Añadió que la educación es un sector importante al igual que los demás empresas y dejó claro que en las instituciones educativas privadas se respetan todos los protocolos de sanidad, los horarios de salida a recreo son diferentes para cada salón, con el objetivo de saber el movimiento del grupo y se recomienda que lleven el refrigerio desde casa, para evitar aglomeraciones en las cafeterías.

“La idea es regresar a clase presencial, las escuelas privadas damos la alternativa que los padres de familia, pues el regreso es voluntario y se ofertará la modalidad virtual e híbrida a la par”, finalizó la entrevistada.