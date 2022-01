Padres de familia presentan resistencia a enviar a sus hijos a la escuela

Algunos padres de familia presentan un poco de resistencia a enviar a sus hijos ya de manera presencial a clases el próximo lunes 31 de enero, porque todavía hay un poco de incertidumbre ante los contagios de la Covid-19, pues no han bajado de manera significativa, y si bien se cubre la parte de los protocolos de salud, destacan que los menores no están vacunados.

El gobernador del estado José Aispuro Torres, reiteró esta mañana que el regreso será de manera paulatina, escalonada y voluntaria, tomando en cuenta que el personal docente se encuentra ya vacunado y respetando las determinaciones de cada Comité de Salud de las escuelas.

La señora Sandra, madre de familia de 2 pequeños inscritos en la primaria General Francisco Villa, comenta que aún no se les ha informado sí ya tendrán que asistir de manera presencial, y aunque no está muy segura, sí piensa llevar a los niños a la escuela, pero considera que en este momento de pandemia aún no es necesario, pues pueden continuar de manera virtual.

Reconoció que no es el mismo aprendizaje para los pequeños de manera virtual, pero destaca que lo más importante ahora es la salud, y si hay opción de quedarse en casa, así lo van a hacer. Anteriormente sus hijos de segundo y tercero de primaria, ya estaban acudiendo de manera presencial, alternando días.

Regreso a clases presenciales 2021 en Durango capital/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Para Citlali, con una hija en la escuela primaria La República, la situación de llevar a clases de manera presencial, era algo que ya se había retomado, pues estaban asistiendo diariamente de 8 a 1 de la tarde, hasta que se determinó la actividad virtual por el incremento de contagios.

A pesar de eso, comenta que si es de manera opcional, preferirá que siga de manera virtual por el momento, mientras siguen bajando los contagios de la Covid-19, para no exponer la salud de la menor.

En el Colegio Rex, ya les dieron opción a los padres de familia de asistir quien así lo considere y seguir de manera virtual, igual a quien lo determine, por eso la señora María tomo la decisión de que su hijo siga tomando clases de manera virtual.

En la primaria Anexa a la Normal, la presidenta de la sociedad de padres de familia Karen Ocaña, declaró que la preocupación por los contagios que se han dado entre los menores, no en la escuela, aun así dijo necesario se tome en cuenta la vacunación en niñas y niños.

Mientras tanto una madre de familia de esta escuela, señaló que hasta este mediodía, no les han informado si será voluntario la asistencia presencial para el próximo lunes, pero sí se determina así, aceptará llevar a clase a su pequeña, pues han atendido siempre las indicaciones de las autoridades.