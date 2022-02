PAN, PRI y PRD no participarán en revocación de mandato: Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, en su visita a Durango para acompañar al registro de su candidato por la coalición “Va X Durango”, en el tema de revocación de mandato, expresó “hemos acordado los tres partidos políticos aquí presentes y de esta coalición, que no participaremos en esta falsa revocación de mandato, que no vamos a promover el que la gente vaya a votar en algo, que es una completa farsa”.

No vamos a avalar la revocación de mandato, ya no es revocación de mandato, lo que quieren es ratificación de mandato, fue el presidente, los que estuvieron juntando las firmas, ya no es el instrumento que empodera al ciudadano, es el presidente el que quiere ser ratificado, y decirle a los mexicanos, vean como me siguen queriendo.

Detalló que ese ejercicio cuesta más de mil 700 millones, con lo que se pudiera generar empleos o comprar vacunas o dar otras atenciones como seguridad, pero realmente es atender el ego presidencial.

Recordó que en la consulta pasada, “la consulta popular”, no fue tan popular porque solo participó un 7%, y en esta revocación de manera ilegal hay espectaculares, algo que no está permitido, y es necesario que se cumpla la Ley, porque no se puede utilizar recurso para promover, o solo que aclare quien está gastando ese dinero.

Hablo a título del PAN, lo que sí han decidido es cuidar las casillas, con representantes para cuidar el proceso, y no se venga a contar que votaron los miles de ciudadanos, cuando es claro que no hay interés alguno en los diferentes actores de la sociedad de participar.