Pandemia ha dejado rezago educativo a alumnos con discapacidad visual

El año de la pandemia ha dejado rezago educativo en todos los alumnos, pero en especial para los menores con discapacidad visual fue nulo, señaló Abril Meraz, activista y presidente del Centro Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C (CEID).

Indicó que las clases, capacitaciones y demás aprendizajes virtuales que se han impartido han sido muy complicados para dicho sector, pues no hay inclusión para personas con discapacidad visual, ya que los maestros no sabe cómo enseñar a través de un medio electrónico, “en presencial se toma la mano o se explica de manera diferente y a través de una televisión o computadora no saben cómo explicarlo”

Resaltó que en el Centro Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C se imparten asesorías personalizadas a los menores que cursan educación básica y en más de año de pandemia la matrícula a descendido hasta quedar con 30 menores, pues los niños con discapacidad múltiple están en constante riesgo por la Covid-19.

Abril Meraz subrayó que los menores con discapacidad sobretodo motriz e intelectual están expuestos al virus y no pueden salir por seguridad, a lo que atribuyen la baja de asistencia.

Para finalizar realizó un llamado a las autoridades educativas para que los contenidos virtuales sean accesibles para todas las niñas y niños, y así poder avanzar en el aprendizaje.