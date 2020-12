Pandemia impactará en aumento del trabajo infantil: STyPS

Durante 2020 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Durango recibió 10 denuncias derivadas de trabajo infantil, indicó el titular de dicha dependencia, Israel Soto Peña, quien enfatizó que se espera que la pandemia impacte en el aumento de esta actividad.

El funcionario estatal mencionó que una vez que las familias requieren recursos para sobrevivir, los menores inician a laborar, además el hecho que no estén en clases presenciales complicará en panorama para el 2021.

Los casos detectados de trabajo infantil en el estado son principalmente en centros informales relacionados con la construcción y actividad agrícola, dijo el secretario.

Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, Durango no incrementó en este renglón, pero acotó que dicho estudio abarca hasta 2019, por lo que no se tienen datos actualizados, no obstante se trabaja para reducir los índices.

“La tendencia nacional es reducir el trabajo infantil y el trabajo peligroso de los menores de 15 años, Durango se mantiene en la misma posición a la fecha se ha reducido en un 5%, pero debemos estar alerta por los estragos de la pandemia”.

Soto Peña hizo hincapié en que el mayor problema del trabajo infantil se tiene en el mercado informal, y debido a que las personas han visto reducido su ingreso, buscarán otra entrada por lo que los niños aportan para los gastos familiares.