Panistas prevén una crisis brutal en salud

“Mientras hablamos de las corcholatas, la gente no tiene medicina, mientras hablamos de las corcholatas, niños siguen muriendo por falta de tratamiento, se viene una crisis brutal en el tema de salud, que no va la van a alcanzar a detener, mientras llevan un año haciendo campaña con los recursos de los mexicanos", así lo precisó la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Campuzano, sobre la desaparición de las normas de salud y los movimientos de Morena rumbo al 2024.

También destacó que los morenistas adelantaron el proceso "como cortinas de humo del que manda en Palacio Nacional, para que no estemos hablando de que no hay medicinas, que no hay tratamientos para el cáncer, y ahora que renunciaron para seguir haciendo campaña, supuestamente con recursos propios".

Imagínate esperando en una larga fila para poder recibir atención médica. Ahora imagina que esa espera es para tu hijo, para tu sobrino, para tu hermana o hermano menor. 😔 El obradorato odia a las mujeres, a las niñas y niños#CuidadoInfantil #SaludParaTodos#HospitalPediátrico pic.twitter.com/K0EwUF7zMM — Gina Campuzano (@gina_campuzano) June 13, 2023

Campuzano indicó que Morena gasta todo su dinero en eso, "ahorita que ya renunciaron los que quieren ser candidatos, para aparentemente hacer campaña con recursos propios, cuando estuvieron utilizando el recurso público, y con la mentira que los diputados de Morena, les van a ayudar".

También señaló que con el IMSS-Bienestar los derechohabientes ya tienen que estar aportando un recurso y con el riesgo de perder la atención médica.

Los programas sociales ya existían, el #PAN fue el primero en apoyar a los adultos mayores en todo el país, el primero en dar atención médica a TODOS los mexicanos SEGURO POPULAR, apoyar a las mujeres ESTANCIAS INFANTILES, por eso el $$$ te rendía!! #RecuperemosMexico #Azulate pic.twitter.com/eCrglh7Lxq — Gina Campuzano (@gina_campuzano) June 8, 2023

"Lo bueno es que ya se van, y quienes se quedan en su lugar deben ponerse a trabajar, primero en contra de toda la violencia que se está viviendo, incluso en lugares donde nunca se había tenido, o que ahora hay cuotas por cobro de derecho de piso, por eso queremos que todos se dediquen a trabajar y no a hacer campaña".

Específicamente sobre las consecuencias de haber eliminado 35 normas de salud, puntualizó que al quitarlas se le arrebata a la población la oportunidad de que haya un sistema de salud parejo entre lo público y privado, las normas regulaban y obligaba que hubiera las medicinas y se estuviera funcionando.

"La atención de salud de los mexicanos será con lo que haya, pero a falta desde el suero antialacranico, medicamento para la diabetes, la presión, tratamientos para el VIH, y tratamientos para el cáncer de mama, dejaran a los estados una difícil tarea, y tendrán que ingeniárselas para poder dar la atención de salud", concluyó la diputada.