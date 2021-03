Papelerías de Durango se han visto afectadas por la pandemia

La contingencia sanitaria ha golpeado a todos los sectores y el caso de las pequeñas papelerías que operan en las inmediaciones de instituciones educativas no han sido excepción. No obstante, estos negocios han logrado sobrevivir a la pandemia, dado que si bien es cierto que no hay clases presenciales, el trabajo en casa también ha requerido insumos de este tipo.

Así lo señaló a este matutino la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Durango, Martha Elba Valdez Pérez, quien al respecto marcó que en efecto, las papelerías pequeñas, ubicadas cerca de escuelas si han sufrido severas complicaciones en medio de esta pandemia.

Sobre todo, dijo, porque se ordenó cierre de los planteles y las clases presenciales; sin embargo en un esfuerzo mayúsculo, han permanecido a pesar de las bajas ventas.

La realidad es que hubo momentos en que prácticamente se paralizaron, pero al cabo de un tiempo, tuvieron poca actividad, ya que se requiere de material aún tomando clases en línea; “la caída en las ventas fue de aproximadamente 40% en promedio, por ello es que aún permanecen abiertas”.

En cuanto a estrategias, la entrevistada señaló que estos negocios no presentan cambios ni siquiera servicio a domicilio.

Finalmente, indicó que el tipo de productos que mantienen en movimiento son principalmente: material de papelería, como hojas de papel de diferentes materiales, plumas y lápices. Pero su venta bajó drásticamente en cuadernos y libretas.