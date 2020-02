Para el PRI Durango no fue buena la visita de AMLO

Para el PRI de Durango no fue buena la visita de Andrés Manuel López Obrador y se manifiesta en desacuerdo con quienes señalan que nos fue bien con esta gira presidencial, pues si bien es cierto que estableció compromiso para terminar la carretera Durango a Culiacán, nada dijo de la presa Tunal II ni del Hospital General de Gómez Palacio.

Al respecto, el dirigente estatal priista afirmó que el tricolor seguirá siendo oposición, porque no se puede confiar en los dictadores; “no se le ayuda al Estado con declaraciones ni buenos propósitos”.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en las instalaciones de la sede central del Revolucionario Institucional este lunes por la mañana, Luis Enrique Benítez puso en claro que su partido no califica como buena la gira del Presidente de la República al municipio de Tamazula.

Habló de las sucursales del Banco del Bienestar pero lo que no dijo es que para su construcción se les está pidiendo a los ayuntamientos que donen los terrenos al gobierno federal. Nada dijo del mega-fraude del programa “Jóvenes construyendo el futuro” en el que con casas “fantasma” registradas como empresas se robaban el dinero.

Criticó el Presidente que durante 40 años no se haya terminado la obra y con construir 12 kilómetros y 9 puentes se la pretende “echar a la bolsa” como si fuera un logro personal o de su gobierno; “esa obra no se ha terminado por la complejidad para su construcción pero sobre todo porque hubo otras prioridades ante el análisis del costo-beneficio, pero no hubo etapa ni gobierno en el que no se le avanzara”.

Que bueno –dijo Benítez Ojeda- que va a concluir los 12 kilómetros que faltan de la carretera Santiago Papasquiaro a Tamazula de un total de 200 que es la superficie total; “en esa carretera se han invertido históricamente más de 10 mil millones de pesos y ahora con 2 mil millones de pesos es con lo que la van a concluir”.

De igual manera, el dirigente estatal priista, criticó que en un franco desdén al Poder Legislativo y a la división de poderes, confirmó su vocación autoritaria al decir públicamente que él autorizaba el recurso, porque no se encuentra en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Nada se ha logrado con plantear buenas ideas o propuestas mediáticas espectaculares que van más dirigidas hacia la sociedad localmente que al primer mandatario.

Se le ha planteado que absorba el gasto educativo que ahoga las finanzas de Durango y nos ha bateado. Se le ha tratado que se privilegie a las constructoras locales en la contratación de obra pública demostrándole que hay corrupción en las licitaciones y nos ha bateado. Se le ha planteado que Durango sea reconocido e incentivado por ser el principal generador de agua renovable en el país y seguramente también nos va a batear.