Para que Durango crezca, necesita meter cambio: Martín Vivanco

Para Martín Vivanco Lira, Durango necesita meter cambio y terminar ya con 30 años de políticos grises que se han llevado consigo hasta la capacidad de soñar de los duranguenses.

Te puede interesar: Se registra Martin Vivanco como candidato, va por la alcaldía de Durango

El candidato a la presidencia municipal de Durango por el partido Movimiento Ciudadano, platicó para lectores y cibernautas de El Sol de Durango en el programa especial Elecciones 2022… la entrevista, durante el cual abordó varios temas, entre los cuales resalta la necesidad de priorizar la seguridad para las mujeres.













Incentivar obra púbica, para reactivar economía

Luego de una pandemia y un Gobierno federal que ha estancado económicamente al país, cuando no se crece desde 2018, con una evidente desaceleración de la economía en el país, donde Durango no está al margen, es urgente realizar acciones en este sentido, afirmó de entrada el aspirante.

Explicó que la invasión a Ucrania y otros aspectos endógenos, provocan situaciones complicadas y desastrosas, y aquí en la ciudad muchas empresas tuvieron que cerrar cuando no hubo un programa especial de emergencia que los rescatara.

“Los efectos son inmediatos y a la vista de todos, la tortilla está en 21 pesos y hasta en 23, la cartera de huevo en 40 pesos, del limón y el aguacate ni hablamos, pronto comenzarán a venderlos en Coppel a crédito”, dijo provocando las risas de quienes ahí se encontraban.

Martín Vivanco, candidato a la presidencia municipal de Durango por Movimiento Ciudadano | Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Lo que tenemos que hacer es promover créditos para la expansión del negocio, como una manera de generar derrama económica.

Sostuvo que en esta crisis es necesario incentivar la obra pública, “mientras que no se pueda despegar en la industria, es importante potenciar lo que ya se ha avanzado, como en turismo”.









Necesitamos concentrarnos en la seguridad de las mujeres

Necesitamos concentrarnos en la seguridad de las mujeres, asentó categórico el entrevistado, al iniciar el tema de seguridad. Al respecto, detalla que las estadísticas locales indican que una de cada dos mujeres se siente insegura en Durango. Siete de cada 10 tienen miedo de salir a la calle y sobre todo en la noche.

Por eso, como se ha hecho en otras entidades, es viable la instalación de una red de transporte seguro, “aquí se puede, sobre todo porque hay maquilas”. Considera que botones de pánico, chicharras, cámaras, ayudan pero solamente como paliativos.

Les presento a @SusyRoldanRiv81, una pieza clave en este proyecto que le va a meter cambio a Durango



Susana es una mujer entrona y trabajadora, activista desde hace muchos años y siempre ha luchado por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.



Conócela: 👇 pic.twitter.com/T5MrV9DTXp — Martín Vivanco (@MartinVivanco) May 6, 2022

Ante ello, debe establecer un código en el 911, donde se mencione solamente “violencia de género” o “me están violentando y soy mujer”, debe ser una llamada prioritaria para que la atención policiaca llegue máximo en tres a cinco minutos.

También, se debe capacitar al policía preventivo para que pueda recibir denuncias. Que no sea necesario acudir hasta el Ministerio Público.

Es importante que haya más policías en las calles, pero más importante es definir qué tipo de policía requerimos y delimitar funciones.









Hay una falta de visión en el renglón de obras públicas

“Planeación, planeación y más planeación, no puede ser que tengamos un puente Francisco Villa, un monumento a la corrupción, a la opacidad, con más de cuatro años con esta construcción que no se termina y no se terminará”, dijo el candidato al Ayuntamiento de Durango por Movimiento Ciudadano, al referir el renglón de la obra pública, rubro en el que afirmó que hay una falta de visión impresionante de lo que es construir ciudad.

Por ello, sostuvo que la obra pública tiene varias ventajas, porque detona la economía muy rápido. Y aquí insistió en que en tanto no haya vocación industrial, se tiene…