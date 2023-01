Parque perrón puede ser mejorado: Salum

El parque perrón, creado para las mascotas en el municipio de Durango en la pasada administración municipal, puede ser mejorado en muchas cosas pero no eliminarse, así lo comentó el ex alcalde panista de Durango, Jorge Salum del Palacio, al preguntarle su opinión sobre la solicitud del regidor de Morena, Jorge Silverio de cerrar este parque, al argumentar que no se le da utilidad.

“Yo creo que son espacios que no solo en Durango, sino en todas las partes del mundo se están desarrollando”, no dudo que hay deficiencias, pero es tratar de mejorarlo y replicarlo en otras áreas, para hacerlo más inclusivo a nivel municipio, hay que valorar la posibilidad de mejorar.





El Jorge Salum comentó que es importante destacar todo el tema de la agenda animal, crear espacios para perros y mascotas, y reiteró “invitaría a que valoraran la posibilidad de mejorar, lo que pueda ser mejorable”, tener una buena operatividad.

En cuanto al costo que se aportó para construir este primer parque en su tipo en Durango, recordó que fue financiado prácticamente con recurso de la iniciativa privada, empresarios y organizaciones, porque el municipio no tuvo aportación financiera, aportaron con mano de obra.

En el tema de sus aspiraciones políticas, el ex alcalde comentó “todavía estamos a muchos meses de eso, es una decisión que no está valorada”, será en su momento que pueda tomarse una decisión, por el momento indicó que con la renovación del partido, se tiene una nueva expectativa y esperanza.

Sobre el ex gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, y la posibilidad de una aspiración a un nuevo cargo político, precisó que serán los procedimientos internos del partido los que determinen si puede ser o no, “yo estoy simplemente como espectador en ese sentido”.