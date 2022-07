Pasante de medicina advierte acoso y violencia en comunidades rurales de Durango

“Yo creo que todos, en algún momento, ya sea en la consulta, con nuestros pacientes y en las unidades médicas rurales, nos ha pasado algún tipo de acoso, ataque o violencia, entonces, si no ponemos fin a esto de una vez por todas, nunca se va a lograr nada”, expresó Carolina Salas, médico pasante del IMSS Bienestar, entorno a las manifestaciones por el asesinato del joven médico Erick David Andrade, durante su labor.

Del joven expresó “él era súper bueno, de mi generación, estaba a 15 días de terminar su servicio, no creo que su forma de ser haya tenío algo que ver, no se ha dicho una causa especifica de por qué lo agredieron, o porque ese acto de violencia, no hay una explicación”.

“Me encuentro realizando el servicio social, y ayer que nos enteramos de la triste noticia, fue demasiado alarmante para todos”, además de que no lo podíamos creer, se empezó a sentir el miedo y el rechazo a este acto por todos los compañeros.

Reiteró que son muchas las situaciones a las que se enfrenta el personal de salud en todas partes, y a pesar de que se dan a conocer, pasa el tiempo y no se hace nada, por eso piden una garantía real para el desempeño de su labor.

Puntualizó “estamos en una postura de paro total de actividades, no vamos a regresar hasta que no nos garanticen seguridad, y se tenga el respaldo de gobierno”.

Fue el viernes 15 de julio cuando se dio a conocer que un médico pasante había sido asesinado a balazos, en cumplimiento de su labor en el ejido El Brillante, perteneciente al municipio de El Salto, así iniciaron los mensajes y acciones por quienes lamentaban este hecho, además de la exigencia de aclarar y llegar con los responsables.