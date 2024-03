Pequeñas navajas y un caso de drogas, han sido detectados a un año de Operación mochila

Está por cumplirse un año del arranque del programa denominado operación mochila en tres municipios del estado, y hasta el momento han sido detectadas pequeñas navajas y otros objetos que pueden ser peligrosos para los alumnos, informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón.

Informó que en estas revisiones a las mochilas de los alumnos, solo en una ocasión se ha detectado la portación de droga, sin embargo el caso fue reportado de inmediato a los padres de familia.

El funcionario estatal calificó de exitoso al programa que se encuentra vigente en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, pues cuentan con el 70 por ciento de la población educativa en el estado, de ahí que en unos días se presentará un sistema por medio del cual los padres de familia sedarán cuenta de manera inmediata, si sus hijos entran a clases o no.



“Es un sistema que nos va a venir a ayudar en mucho para mejorar la seguridad de los alumnos de nivel secundaria”, comentó Adame Calderón, quien argumentó que cuando se detecta a un estudiante con problemas de adicción, normalmente estas conductas vienen desde la casa, pues muchas veces estos niños ya ni siquiera se encuentran en las escuelas.

Imagen ilustrativa / El pasado 23 de marzo se inició con el programa Operación mochila en Durango / Foto: Cortesía / Cuartoscuro.com

“Ya no llegan a las escuelas, de lo contrario se detectaría de manera inmediata”, comentó el funcionario estatal, al señalar que en Durango existen más de cinco mil escuelas, por lo que sería imposible no pensar que no hay venta de drogas en los alrededores de un plantel ya que el sistema educativo es muy amplio.

Explicó que el es en el nivel secundaria donde más se registran casos de ingresos con armas punzocortantes o alguna droga, aunque con las revisiones implementadas se les permite decomisar los objetos y evitar algún hecho donde puedan resultar lesionados algún compañero o docente.

Imagen ilustrativa | Hasta el momento han sido detectadas pequeñas navajas y otros objetos que pueden ser peligrosos para los alumnos / Foto: Cuartoscuro.com

“Operación mochila ayuda a contener un poco alguna intencionalidad que se pueda dar, los muchachos saben que en cualquier momento pueden ser revisados”, no obstante y aunque en el nivel preparatoria pueden registrarse más casos relacionados con las adicciones, el secretario de Educación, advirtió que aquí se trabaja más con los padres de familia para establecer protocolos a través del uso del celular.

La intención es mejorar la seguridad de los jóvenes, que no tengan tan fácil el acceso de las drogas, pues es por todos conocidos las consecuencias.

Informar que el pasado 23 de marzo se inició con el programa Operación mochila en Durango, Gómez Palacio y Lerdo, esto luego de que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa “Entre todos nos cuidamos”, cuyo marco legal era necesario para actuar bajo un esquema reglamentado y con ello proteger a las y los alumnos de la violencia escolar y uso de drogas.