Pérdidas del 50% en restaurantes por ley seca

El pasado fin de semana las ventas en restaurantes locales bajaron hasta un 50%, tal como se esperaba debido a la ley seca, incluso unos 50 establecimientos decidieron no abrir y enfrentar pérdidas, destacó Miguel Camacho Herrera, quien reconoció que estas medidas de poco o nada sirvieron porque en el sector informal no se respetaron.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (Canirac), reconoció que debido al Decreto impuesto por la presidencia municipal a petición del Gobierno estatal, tuvieron un retroceso en sus ventas, especialmente porque ya habían comenzado el camino de la reactivación económica en medio de esta crisis sanitaria que ha traído consecuencias devastadoras.

Informó que al menos medio centenar de restaurantes no trabajaron porque les resultaba incosteable, lo que trajo afectaciones al personal que depende de esta actividad, de ahí que esperan que a partir de la presente semana regresen a sus actividades normalmente.

Asimismo indicó que tal como se esperaba, el comercio informal no cumplió con estas disposiciones, pues mientras el sector organizado acató la orden de cierre a las 23:00 horas de lunes a viernes, así como no vender bebidas alcohólicas durante el domingo, hubo muchos comercios que simplemente no acataron y se vio disparidad.

Desde su punto de vista dijo que este tipo de medidas de poco o nada han funcionado, pues la sociedad no ha acatado su responsabilidad y por ello el problema de los contagios no baja.

Camacho Herrera le recordó a la autoridad municipal que ellos como sector, si han respetado todos los protocolos, a través de su esquema "mesa segura" les dan confianza a los clientes para evitar algún contagio, lo que no puede decir del sector informal.