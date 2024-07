Permisos para venta de alcohol serán responsabilidad de la FENADU

Toda la actividad económica que se genera al interior de las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), incluida la venta de alcohol, será responsabilidad del director de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, Lauro Arce Gallegos, comentó el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Humberto Santana.

Pese a que el año pasado, fue el propio Cabildo quien aprobó la venta de alcohol en la FENADU como parte del desarrollo de las fiestas de la ciudad; en esta ocasión se realizó una reunión de Comisiones Unidas en donde participaron las Comisiones de Actividades Económicas, Hacienda y la Sindicatura, donde se determinó ceder los permisos de actividades comerciales y alcohol a la Feria de Durango.

“Ellos se encargan, ellos deslindan las responsabilidades, ellos hacen los cobros pertinentes y ellos autorizan o no los permisos para instalarse dentro de la Feria”, comentó el regidor encargado de la Comisión de Actividades Económicas en el Cabildo de la capital del estado.





Informó que en el tema comercial existen un número de espacios limitados para instalarse en las áreas comerciales de la FENADU, lo mismo para las áreas de antros y restaurantes, a quienes también se les obliga a tramitar el permiso para la venta de alcohol.

“Las responsabilidades ahora recaen directamente en la Dirección de Espectáculos y Ferias”, comentó Humberto Santana.

Por su parte, el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, reiteró que se volverá a aplicar la misma dinámica del año pasado en los operativos antialcohol, en la que serán retirados los vehículos a los automovilistas, hasta que no acuda un familiar o amigo por ellos que sí esté en condiciones de manejar.

Esto se realizará sin aplicar una sanción pese a que no se encuentra establecido en el Reglamento Vial, “tenemos que abatir el alto número de accidentes ocasionados por el alcohol, por drogas y alta velocidad”, dijo, de ahí que en aras de permitir que los ciudadanos se diviertan, pero además lo hagan con responsabilidad, por este tiempo no se aplicará una multa, pero sí se retirará el vehículo hasta que no exista la presencia de un conductor que no esté alcoholizado.