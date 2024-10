Un numeroso grupo de trabajadores del Sistema CADI acudieron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración para solicitar el pago pendiente de lo que el Gobierno del Estado debe entregar como ayuda para alimentos, sin embargo de acuerdo con el titular de la dependencia, Franklin Corlay Aguilar, el adeudo heredado por la anterior administración asciende a nueve millones de pesos.

Explicó que esto corresponde a una deuda que se arrastra desde el año 2020, y que a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha podido avanzar, por lo que incluso durante 2023 y 2024, años en los que esta administración ha tomado las riendas desde el inicio, ha sido imposible darle una solución al problema.

Persiste adeudo de 9 mdp al Sistema CADI, otra herencia de la administración anterior / Foto: león Alvarado | El Sol de Durango

Aunque se comprometió a que este gobierno de Esteban Villegas Villarreal, atenderá el rezago que le corresponde, es decir, el de los últimos dos años, lo más pronto posible; respecto al anterior se tomarán otras medidas para avanzar en el pago de esa deuda, como realizar un plan de pagos para poderlo atender, “pero de que se va a resolver, se tiene que resolver”, dijo.

Tras reunirse con una representación de 10 personas, encabezados por la directora del Sistema CADI, María de Jesús Páez Güereca, el funcionario estatal dijo comprender la solicitud que se le realizó como responsable de las finanzas estatales, pues incluso el propio gobernador está interesado en darle solución a esta situación.

“Lamentablemente todos saben cómo está la situación financiera del estado, y gran parte de ese reclamo tiene que ver con adeudos del pasado”, comentó el Flanklin Corlay Aguilar, pues aclaró que según la Ley de Disciplina Financiera, donde se establece un límite a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), estos no pueden ir más allá de 800 millones de pesos, “y ese recurso ya se consumió porque el pasado fue del orden de los 25 mil millones de pesos”.

No obstante para el gobierno actual, dotar de alimentación en los planteles del CADI es una acción sensible y no se puede detener este servicio, por lo que no solo debe ser continua, sino de calidad, de ahí que uno de sus compromisos desde su labor de secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.





“Le tenemos que entrar sin darle la vuelta a las cosas, yo en ese sentido soy muy frontal y directo, se va a resolver porque se tiene que resolver”, dijo.