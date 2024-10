Persiste el desempleo entre personas con discapacidad

De acuerdo con el instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020 Durango tenía 101 mil 953 personas con algún tipo de discapacidad, de estos, el mayor porcentaje lo concentran las mujeres con 53 mil 921 habitantes, por 48 mil 32 de hombres; sin embargo no existe un censo que establezca cuántas de estas personas son económicamente activas y se encuentran laborando, informó la regidora Aleyda Flores Carrillo.

En este sentido señaló que la falta de inclusión laboral para el sector no se debe precisamente a la negativa de los empresarios para contratarlos, “el tema es que no saben dónde ubicarnos porque desconocen qué podemos realizar”, dijo.

Imagen ilustrativa / Falta abrir muchas puertas para quienes tienen limitaciones físicas o intelectuales / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Y es que existe mucha falta de información en el sector productivo en torno a la discapacidad y que los empleadores sepan que hay personas preparadas para realizar una actividad laboral acorde a sus capacidades y habilidades.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Decirles que aunque tenga discapacidad puedo trabajar en un restaurante lavando platos por ejemplo; o por qué no incluso en áreas de Recursos Humanos y administrativas. Las personas con discapacidad también tenemos una profesión”, comentó la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), quien de manera personal cuenta con una ingeniería.

Informó que desafortunadamente no existe un censo que precise el número de personas que tienen discapacidad, ya que las estadísticas que presenta el INEGI, toma en cuenta a personas que utilizan lentes por ejemplo, cuando la realidad es que eso no se incluye dentro de este rubro, ya que existen ciertos criterios que establecen si eres o no persona con discapacidad.





Municipios DIF Canatlán respalda con equipo a personas discapacitadas

Existen cadenas comerciales que se encuentran instaladas en la capital del estado y que según información de la regidora, ofrecen empleo a cerca de 12 personas que tienen algún tipo de discapacidad; mientras que empresarios locales también ofrecen un empleo a miembros de esta comunidad, principalmente en el sector comercio.

Y aunque asegura que falta abrir muchas puertas para quienes tienen limitaciones físicas o intelectuales, instancias gubernamentales como el Ayuntamiento de Durango tiene cerca de 17 personas con discapacidad que son empleadas en alguna de sus áreas.

“Yo creo que ya estamos empujando fuerte en algunos sectores, tratando de visibilizarnos para que los empresarios volteen a vernos”, dijo Aleyda Flores Carrillo, quien desconoció si existen casos en los que por esta circunstancia especial, reciban un salario menor al de cualquier otro trabajador, “el problema es que no nos dan trabajo, nosotros queremos el trabajo y el salario debe ser de acuerdo a las funciones que realiza cada uno”, dijo.