Pese a pandemia, se mantiene precio de gasolina en Durango

Este 2021 aún con el problema de la emergencia sanitaria, se han podido mantener los precios de los combustibles estables, informó Francisco Martínez Vázquez, quien precisó que el que las escuelas hayan permanecido cerradas el último ciclo, le ha representado al sector pérdidas de hasta un 30 por ciento en las ventas.

“Como a nivel internacional no se ha disparado el precio hacia arriba, el estímulo fiscal se ha mantenido, si empiezan a bajar los precios probablemente quiten el estímulo para que el precio se mantenga” señaló.

En relación a una tercera ola de contagios en esta pandemia, el presidente de ONEXPO, resaltó que conforme haya menor movilidad de la población, habrá menor consumo y afectación a quienes expenden combustibles.

Puntualizó que se espera que esta tercera ola no tenga un periodo prolongado, que pueda ayudar un poco a que no caigan las ventas de combustible, pues todavía hace unos días as hablaba de la pronta reapertura de las escuelas para clases presenciales de los alumnos, y ahora con esta nueva ola y nueva cepa de Covid-19, se vuelve a tener incertidumbre.

“Ahorita en este tiempo con el poco movimiento que ha tenido la ciudad se tienen ventas consideradas dentro de la normalidad, pero si esperábamos que en agosto y septiembre con la entrada a clases presenciales de mejorará un poco la situación” concluyó.