Pese a semáforo amarillo no ahorcaremos la economía: Mario Garza

Al referir las medidas que obligue el cambio del semáforo epidemiológico al color amarillo en el estado de Durango, el secretario del Ayuntamiento Mario Garza Escobosa, subrayó que en efecto, sí será prioritario atender aspectos sanitarios, empero la determinación del alcalde Jorge Salum es también en el sentido de que “no vamos a ahocar la economía”.

Al abordar el asunto, de entrada Garza Escobosa indicó que hasta el momento, el Gobierno del estado no ha hecho oficial aún el cambio de semáforo al municipio de Durango; “una vez que en el marco de la Mesa de Seguridad en Salud se viertan las medias correspondientes, el Municipio acatará tales disposiciones y por tanto, sería aventurado hablar de porcentajes de aforo”, dijo.

En esta parte, el funcionario municipal reflexionó que la economía ha sido muy golpeada y que sí habrá medidas para mitigar los efectos de la contingencia sanitaria, empero que no laceren al sector empresarial que ha resultado muy lastimado en la pandemia.

Subrayó que en todo este asunto de la situación epidemiológica, no solamente es la autoridad la responsable “tenemos que comprometer a la ciudadanía a que apoye para poder transitar en orden y sobre todo, procurar en conjunto volver al semáforo verde, para la tranquilidad y salud de todos y obviamente el tema del fortalecimiento de la economía”.

Asimismo, admitió que en efecto, la comunidad relajó las medidas totalmente, “de ahí la necesidad de hacer un llamado a la gente, que muestra una sensación de que la contingencia sanitaria fue superada, cuando no es así; se cree que tengo mis vacunas y no me pasará nada, cuando en realidad siguen contagios”.

De igual manera, añadió que hay mucha movilidad en el centro, en plazas comerciales y “tendremos que poner atención en esos sitios”.

En lo relativo a la actividad comercial y la postura de la iniciativa privada en torno a las medidas que genere el cambio de semáforo, el funcionario explicó que en este sentido el mensaje del alcalde es de que “no vamos a ahorcar la economía; tenemos que ser muy sensibles con el sector empresarial en lo que está pasando, sí atender el tema de salud como lo más importante en este momento, que no haya defunciones, pero sin desatender la actividad económica”, recalcó.