Pide diputada que Seguridad Pública tenga lista de choferes de taxis de plataforma

La diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Marisol Carrillo Quiroga pidió que Seguridad Pública tenga una lista de los choferes que dan el servicio de transporte a través de plataformas para evitar riesgos en contra de las mujeres.

Al mismo tiempo aseguró que las plataformas de taxis no son seguras pues se ha visto algunos delitos en contra de las mujeres tales como secuestros, abusos e incluso feminicidios.

A pregunta expresa sobre la seguridad que representa para las mujeres el uso de taxis a través de plataformas, la diputada morenista refirió que no lo son e incluso pidió a niñas, adolescentes y adultas que hagan uso de ellas, compartan la ubicación en tiempo real.

“Las plataformas de taxis no son seguras, hemos visto muchas desgracias, yo creo que es invitar a las niñas, mujeres, adolescente a que cuando vayan tomar un taxi de estas plataformas manden la ubicación a sus familias, y les digan delante del trabajador te estoy enviando la dirección, la foto”, aseveró.

Agregó que ella esperaría que las autoridades de las diversas agrupaciones de seguridad intervengan en la regulación e incluso pidió que hagan una lista de los trabajadores y vehículos para tener una mayor regulación.

Asimismo, la legisladora local señaló que la despenalización del aborto es importante y en la actual legislatura local no se pudo reformar el Código Penal porque no se pusieron de acuerdo y porque hubo ideologías partidistas que no lograron conciliar el debate.





Sin embargo consideró que aunque ella está a favor de dicha despenalización, lo más importante es que exista una educación sexual para que las mujeres sepan cuidarse embarazos.

“Como siempre lo he dicho, no quiero que ninguna mujer aborte, quiero que todas tengan una decisión, pero sobre todo quiero que todas tengan una educación sexual, para no abortar, para no embarazarse”, señaló.