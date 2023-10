La mañana de este lunes alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADER y CIPOL) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), bloquearon la vialidad de Fanny Anitua, que es transitada por la comunidad universitaria, pero donde se genera tráfico para estudiantes y vecinos, porque se ha solicitado a la autoridad municipal apoyo con un proyecto para la restructuración de vialidad y estacionamiento en esa zona, pero no se les ha dado seguimiento.

Gamaliel Quintero, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, explicó que desde hace año y medio, se ha estado gestionando el apoyo del municipio, porque en esa zona donde se encuentran varias universidades “hace falta estacionamiento, seguridad y limpieza afuera de las universidades, no solo de Derecho”.

Piden alumnos de la FADER y CIPOL apoyo en vialidad y limpieza / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Detalló que se mandó incluso un oficio para el presidente municipal, Desarrollo Urbano y regidores, para que puedan dar solución a su problema que les genera diferentes conflictos como estudiantes y que les está afectando también en sus clases.

El joven también apuntó, “no nos han regresado la llamada, ni respuesta, siendo que ya se habló con los diferentes responsables para llegar a una solución, pero es necesario resolver este conflicto de mala circulación, y exceso de velocidad.

Nosotros ya hicieron algunas sugerencias de proyecto, sobre todo para los cajones de estacionamiento, pero ellos como autoridad pueden hacer un estudio, y otras propuestas".

Finalizó que el bloqueo se va a quedar mientras no se atienda su petición, y los alumnos estarán monitoreando el tránsito, y haciendo labor de trabajadores de vialidad para permitir el tránsito únicamente para la comunidad universitaria, que hasta el mediodía se encontraban conformes porque encontraron un lugar de estacionamiento.









Acto “porril” cierre de la calle Fanny Anitúa: Rafael Mier Cisneros

"Es un acto porril el cierre de la calle Fanny Anitua por algunos estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, por lo que se tomaran acciones en contra de los alumnos que realizaron esta acción por el Consejo Consultivo de la universidad", así lo declaró el director de la institución Rafael Mier Cisneros.

Reconoció que si bien el trafico está fluyendo para los estudiantes con el bloqueo, “detener la circulación esta fuera de todo estado de Derecho, que es lo que nosotros tutelamos, cuidamos y debemos respetar”.

Asimismo, indicó que precisamente hoy tienen el evento con el doctor Miguel Carbonell, "y este tipo de acciones manchan a los estudiantes, nos manchan a nosotros y a la facultad, y lo que queremos es destacar en cosas positivas y no negativas, entonces se tendrá que llevar al Consejo Consultivo el tema, para que puedan determinar la sanción o medidas".

Destacó que además esta acción fue emprendida no por el presidente de la sociedad de alumnos, Cesar Ramos, sino por otro estudiante que también forma parte de la sociedad, Aldo Gamaliel Quintero, mismo que en otra ocasión ya había emprendido una acción similar de manera aislada al presidente, quien es el representante estudiantil y desconoció el bloqueo, por lo que se tendrá decidir cómo se actuará en este caso.

Ante la solicitud al municipio, para que se respalde en cuestión de limpieza, seguridad y vialidad, al que no han recibido respuesta, el director afirmó que si fuera una causa justa, un estudiante golpeado, o cualquier otra cuestión, se sumarían, y expresó “pero creo en mi opinión que esto está rebasado, no son los mecanismos, porque debe ser a través del diálogo, de la conciliación, pero no creo que esta medida, el hecho de detener la circulación".

Finalmente apuntó que ha sido mucho trabajo el cambiar las actitudes porriles de la Universidad, hasta como se encuentra en la actualidad.