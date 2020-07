Piden comparecencia de contralora y Comisión de Hacienda

El dinero existe, señalaron exfuncionarios de la administración pasada en voz de Ernesto Aguilar, exjuez Cívico; quien resaltó que se pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que se le llame a comparecer a los integrantes de la Comisión de Hacienda y la contralora municipal, esto en referente al presunto desvío de 14 millones de pesos que desencadenó 14 demandas contra cinco exfuncionarios municipales.

En rueda de prensa el exjuez indicó que el pasado 10 de julio compareció por escrito el exdirector de finanzas municipales, Felipe de Jesús Pereda; a efecto de apersonarse y se le reciban pruebas de su parte.

Agregó que en la sesión de Comisión se Hacienda realizada el miércoles 13 de julio al interior de la Comisión de Hacienda, la contralora municipal, Martha Judith Ávila Lucero, reconoció la existencia de una cuenta de cheques del municipio que contiene el dinero que presuntamente había sido desviado, “el dinero existe (...) estamos solicitando al fiscal que llame a la contralora, para que rinda su declaración, y se llame a toda la Comisión de Hacienda y una copia de la videograbación de la sesión”, dijo Ernesto Aguilar.

Agregó que ellos cuentan con un soporte documental que les fue entregado por los proveedores, quienes desde el mes de octubre del 2019 presentaron testigos de los depósitos que habían recibido y para julio del 2020 no estaban en sus cajas.

“La cuenta bancaria está, existe, no hay desfalco” dijo, de ahí que advirtió están listos para hacerle frente a pesar de que es un tema administrativo y no penal, (...) no hay delito”.

Por su parte el contador público, Felipe de Jesús Pareda, indicó que se enteró a través de los medios de comunicación de las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento ante la Fiscalía Anticorrupción, “tengo 32 años trabajando en la administración pública, jamás he tenido un problema, acudí para poder resolver el asunto y al filtrarse los nombres de las empresas, supe cómo actuar”, señaló.

El exdirector de Finanzas del Gobierno municipal, adelantó que la próxima semana se presentarán las evidencias ante el órgano competente y resaltó que debido a que en el periodo que se marca en la denuncias, se realizó la actualización del Sistema Financiero, muchos documentos se realizaron a mano, acto que solventarán.

En la rueda de prensa los acompañaron el ex funcionarios, Juan Carlos Corral y en apoyo moral a Jesús Pereda, el regidor por Movimiento Ciudadano, Gerardo Rodríguez.

Para finalizar Ernesto Aguilar resaltó que al momento de obtener un auto de no ejercer la acción penal realizarán una demanda por daño moral en contra de quien resulte responsable y a quien filtró información.





