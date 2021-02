Piden padres de familia de Durango un regreso a las aulas seguro

Los padres de familia, no quieren que sus hijos regresen a las aulas de clases hasta que la pandemia provocada por la Covid-19 se haya controlado de una manera real, y que los planteles educativos, estén en condiciones adecuadas y con todas las medidas de sanidad para evitar posibles brotes, declaró el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Hugo J. Delgado Ramos.

Indicó que hay padres de familia que aún no se adaptan al nuevo esquema de aprendizaje, sin embargo, han manifestado que prefieren seguir con esta modalidad de aprender en casa que exponer al niño o exponerse ellos mismos.

El regreso a las aulas aún se ve muy lejano, la pandemia no ha podido controlarse, las vacunas contra la Covid-19 han estado llegando, sin embargo esto no significa que la enfermedad ya no vaya a dañar a más gente.

“Padres de familia y autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, tenemos el reto y la responsabilidad de superar esta crisis de salud. Hoy Durango esta con semáforo naranja, sin embargo, muchos hemos relajado las medidas de prevención y esto pudiera ocasionar un alto incremento en las estadísticas de personas enfermas y fallecidas, por ello sabemos que no hay condiciones para regresar a las aulas. Tenemos que seguir adaptándonos a las necesidades que se han presentado, nuestros hijos son el tesoro más grande y no podemos exponerlos”, finalizó