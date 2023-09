Piden rendición de cuentas a sociedad de alumnos del ITD

"Solicitamos una rendición de cuentas, en un ejercicio de transparencia sobre los recursos que recibe la sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), queremos que se nos explique en que se han gastado los recursos, que el actual presidente Alejandro Medrano, nos diga a donde se va todo el recurso que se percibe", así lo expresó Ricardo Mier, del grupo “Somos ITD” y aspirante a contender por la dirigencia estudiantil del ITD.

Aseguró que como sociedad de alumnos recibe recurso del estado, municipio y de las propias inscripciones de la escuela, agregó que el presidente “entró caminando a su gestión, ya salió con camioneta, él se caso y no trabaja formalmente, no tiene ningún empleo, entonces como se le hace para mantener a su familia, además sale de viaje, y siempre se ve gastando dinero con sus amigos".

Imagen ilustrativa | Son muchos los inconformes sobre el trabajo que ha realizado la actual sociedad / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Indicó que el Tecnológico tiene muchas necesidades, "pero él no ha hecho más que enriquecerse, las irregularidades se ven en todos lados, no hay papel de baño, no tenemos jabón, los descuentos de inscripción van para sus amigos, tenemos laboratorios viejos, en los salones hay deterioro en los inmuebles e infraestructura".

Ricardo Mier precisó que son muchos los inconformes sobre el trabajo que ha realizado durante su gestión, además de que de los 40 compromisos que hizo en su campaña, apenas ha cumplido uno, pero dijo que son detalles que se darán a conocer más adelante.

“Debe visitar las distintas áreas del ITD, y velar por el bien de los estudiantes, escuchar sus inconformidades y cumplir, pero a muchos no se les dio ni descuento, dice que nos defiende, pero de qué nos defiende, ahora no le ha bastado el recurso de los dos años, por eso quiere poner a su candidato".

Este semestre será la renovación de la sociedad de alumnos, es por eso que pedimos que se haga la rendición de cuentas antes de que concluya su administración, pues ya se va a lanzar la convocatoria, y al menos son cinco planillas las interesadas en inscribirse.