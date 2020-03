Pierde Durango 11 mdp por no ejercerlos para atender violencia

Lamenta y le duele al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcos Güereca Díaz, que el Estado haya regresado a la Federación 11 millones de pesos destinados para programas de atención a la violencia contra la mujer, niños y niñas, aunado a que 22 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres en la Comarca Lagunera no han ejercido por falta de un terreno.

En el marco del evento “Aquí estamos”, el cual fue dirigido a todos los hombres de la sociedad duranguense en donde se definieron acciones concretas y eficientes que permitirán el cumplimiento de la Alerta de violencia de género, calificó de triste el hecho de que no se hayan podido ejercer esos 11 millones de pesos para programas de atención contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo en estos momentos en donde las estadísticas han crecido, será siempre doloroso que los presupuestos no se apliquen en tiempo y forma, esto impide la posibilidad de mejorar en aspectos tan importantes como el mitigar la violencia.

Otro de los recursos por el orden de los 22 millones de pesos tampoco fue posible ejercerlos en la construcción del Centro de Justicia para Mujeres, desgraciadamente no se cristalizo porque no se tuvo el terreno adecuado, se pretendía hacerlo en el Cereso, pero no se consideró adecuado. Nos vamos a seguir reuniendo con el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez para que se haga la propuesta de un buen terreno.

Carlos Güereca Díaz, reconoció que otros recursos de aproximadamente 400 mil pesos sí fueron ejercidos a los institutos de las mujeres, sin embargo, entre más presupuestos se tengan mayores son las posibilidades de dar soluciones a problemas reales como son los ataques hacia las féminas. Asimismo, se ejercieron 200 mil pesos para la Comisión de Atención a Víctimas.

En Durango, no estamos para perder ni un solo peso, sobre todo cuando son para programas que garanticen la seguridad de los más desprotegidos. Es muy importante que las autoridades gubernamentales se coordinen para que no se presente subejercicios en ningún programa.