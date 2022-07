Poca integración en programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Son pocos los jóvenes que se han integrado con una beca en la Iniciativa Privada (IP) en Durango, bajo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, “tengo entendido que a nivel nacional grandes empresas meten vacantes y sí captan a los becarios, pero en el caso de pequeñas y medianos empresas, es muy poco, algunos 4 son los que se han integrado”, informó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Yo lo que me fijo, es que los jóvenes buscan más bien comercio, pero no se puede tener en sí una medición”, se sabe que también algunos se han ocupado en dependencias de gobierno, pero en el tema de Industria, no se da, buscan empresas y espacios con marcas reconocidos.

Explicó que en la industria, en el tema de máquinas y herramientas, hay una gran demanda, pero los jóvenes desconocen de qué se trata, entonces a pesar de que se tienen esas vacantes, permanecen desocupadas porque no hay interés.

La empresaria señaló que no se tiene una directriz clara aún del programa, porque el objetivo era capacitar a los jóvenes y que salieran ya con algunos conocimientos, pero son ocupados por una empresa grande trabajan una temporada, pero no salen preparados con un oficio, o no es lo que se puedo percibir, “quizá en los casos de chef, pero en general se conoce de pocos casos de éxito”.

Destacó que el CCE está trabajando de la mano con el CONALEP, en capacitaciones como: Técnicos de soldadura, y máquinas y herramientas, programas que pueden impactar un poco más, porque empresas como Caterpillar o Jonh Deere, pagan los cursos para que el joven se capacite y entre a trabajar directamente con ellos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, está diseñado para vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian, ni trabajan, con empresas, negocios, talleres e instituciones para tener competencias técnicas e incrementar posibilidades de empleo en el futuro, recibiendo una beca mensual.