Podrían aplicar programa de bombardeo de nubes en Durango

Existen posibilidades para que Durango sea apoyado por la Secretaría de Agricultura federal y pueda entrar a un programa de bombardeo de nubes, siempre y cuando las lluvias no se regularicen la semana entrante en territorio estatal como lo prevén los pronósticos meteorológicos, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Al menos en La Laguna el nivel de las presas está entre 30 y 33%, situación que es preocupante para los habitantes de aquella región donde la carencia del vital liquido ha sido uno de los principales problemas durante décadas, estableció el mandatario.

Destacó que su gobierno sigue trabajando coordinadamente con las instancias involucradas en el tema del agua, la Secretaría de Gobernación y el alcalde de Lerdo, así como usuarios del módulo III integrado por 15 ejidos a fin de que continúen trabajos del programa "Agua Saludable para la Laguna" y cada uno haga la parte que le compete.

Es fundamental contar con infraestructura, que ya existe, para almacenar agua y en aquella región se cuenta con las dos presas más grandes de la entidad como son la "Lázaro Cárdenas" y "Francisco Zarco", ésta última servirá como derivadora para llevar agua a la zona metropolitana de La Laguna.

Al reconocer Aispuro Torres que no se han tenido las lluvias con la regularidad esperada ésta temporada, se estudia la posibilidad de solicitar a la Secretaria de Agricultura del gobierno federal para poder entrar a un programa de bombardeo de nubes. Sin embargo aún no se envía la solicitud a espera que la semana entrante puedan caer precipitaciones que logren elevar el nivel de llenado en las presas principales y que actualmente no sobrepasa el 33%.

Aunque hay buena expectativa para la presencia de lluvias en territorio estatal, la estimulación de nubes es una posibilidad que se contempla como ayuda para el caso que la naturaleza no sea lo suficientemente benigna, subrayó el gobernador.