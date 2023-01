Policía Ambiental de Durango recibe a la semana 300 reportes por maltrato animal

La Policía Ambiental de Durango capital, recibe a la semana hasta 300 reportes por maltrato animal, principalmente por la omisión de cuidados que reciben las mascotas, ya sea porque no les dan de comer, no se les ofrece un lugar para resguardarse, o no se encuentra limpio su espacio, algo que también puede molestar a los vecinos por el mal olor que se genera, así lo manifestó Heber de la Torre parte de la policía ambiental.

Señaló que lo principal es hacer conciencia entre los dueños de las mascotas y de la sociedad en general, de que los animales son seres sintientes, y se deben de respetar sin tratar de hacerles daño, en casos donde las personas no entiende mediante el dialogo, se le realizan actas circunstanciadas y exhortos de acuerdo al reglamento.

Las zonas donde se generan más reportes, son la zona norte y noroeste de la capital, por la amplitud y el gran número de colonias y fraccionamientos que abarcan, además que cuentan con muchos espacios de zona comercial y locales.

Otras de las atenciones o reportes, que recibe el personal, es cuando se tiran escombros en vía pública, la acumulación de residuos y deposición en lugares prohibidos, así como por la contaminación auditiva, cuando los locales tienen música para atraer clientes o el perifoneo que realizan algunas empresas de gas, agua, artículos de limpieza, entre otros.

Sobre la contaminación auditiva, dijo que no se puede prohibir que realicen su actividad económica siempre y cuando tengan su permiso, pero se les explica que el ruido excesivo puede afectar, y si tuvieran un familiar delicado o enfermo, no les gustaría que fueran afectados de esa manera.

En la mayoría de los reportes se les explica a la población los daños que pueden provocar con sus acciones, para ellos, para terceros y para el planeta, por eso, lo principal es la concientización.