Ponen en marcha el Plan de Justicia en Durango

La coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, ha permitido poner en marcha el Plan de Justicia, para que pueblos indígenas del estado salgan del atraso, afirmó Bernabé Aguilar Carrillo, diputado en el Congreso del Estado, al subrayar el compromiso del Gobernador Esteban Villegas, de dotar un helicóptero que servirá de ambulancia aérea para traslado de enfermos.

“En este caso sería para las comunidades más alejadas donde no puede llegar un vehículo y es difícil sacar a un enfermo, nosotros reconocemos el trabajo y el compromiso del gobernador, que de manera conjunta con el gobierno federal van a hacer varios trabajos” dijo.





El diputado local, mencionó también que en materia de educación, en Mezquital no se cuenta con alguna Universidad que pueda cubrir las demandas de las comunidades indígenas, “estamos pidiendo que dentro del Plan de Justicia, exista una universidad intercultural que tenga la carrera de derecho, y también en los Forestal”.

Las comunidades indígenas necesitan salir adelante en todos los ámbitos no nada más en alguna área, se tienen algunas carreras técnicas, pero es difícil que se salga adelante porque a los dos años se pide estadía en alguna ciudad o un estado, y si no se tienen recursos, el estudiante ya no puede continuar.

“Se tienen que crear los mecanismos, para que se cubran también las necesidades en el area de educación, para que puedan salir adelante las comunidades indígenas” resaltó el legislador de MORENA.