Por crisis económica cierran al menos 5 negocios en Durango

En los últimos meses, en Durango han cerrado cinco negocios y otro siete han cambiado de dueño en el primer cuadro de la ciudad, están cerrando porque la economía no está fluyendo, no hay recursos para seguir solventando gastos, y es sabido que muchos de los comercios que cierran se pasan a la informalidad, lo cual no se quiere que siga sucediendo, informó Nayeli Victorino García, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Precisó que se estima que en el estado más del 50 por ciento de los comercios son informales, y ante ello los empresarios formales se han esforzado por brindar empleo, de ahí que se haya registrado un aumento del uno por ciento del empleo formal.

“Esta situación significa que los empresarios formales nos estamos poniendo las pilas, estamos arropando a la gente y estamos cumpliendo, y por ello vamos en una estrategia para que se unan más negocios de manera formal, vamos a presentarles beneficios y ayudarles en sus declaraciones” dijo.

Las condiciones económicas del Estado han sido muy flojas este 2023 / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Puntualizó que las condiciones económicas del Estado han sido muy flojas este 2023, las ventas han bajado de manera considerable y la inflación llega al 15 por ciento, por lo que alcanza menos el dinero para adquirir las necesidades básicas.

Nayeli Victorino García, consideró que el problema económico se tiene a nivel nacional, pero se agrava en Durango porque falta provocar economía circular, que se compre entre duranguenses, establecer vínculos para que el dinero se quede aquí y no se vaya a otros estados.

Además se debe sumar el alto nivel de deuda que dejó el gobierno estatal pasado, que podría ser uno de los factores importantes que ha provocado el declive de la economía de Durango.

Las ventas han bajado de manera considerable y la inflación llega al 15 por ciento / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La presidenta de Canaco, mencionó que hay proyectos que se han pausado, y se esperaría que haya derrama económica en meses subsecuentes que contribuya a subsanar de alguna forma la economía local.