Aumentan las recetas de salud pública surtidas en farmacias privadas

REGIÓN LLANOS DE DURANGO (OEM). –Desde los primeros días del mes de enero y hasta la fecha, en las diferentes farmacias de las tiendas similares, así como en las de marcas o medicina de patente, se ha detectado que hay un aumento en las recetas de los hospitales de gobierno, el cual oscila entre el 20 y el 30 por ciento.

Entrevistados algunos de los trabajadores de las diferentes farmacias, quienes solicitaron guardar el anonimato ya que no tienen autorización de sus jefes inmediatos para proporcionar información, señalaron que a partir del 10 de enero del presente año, han detectado un incremento en la presencia de recetas de los hospitales que pertenecen al sector público ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE, o centros de salud, donde los medicamentos requeridos en su mayoría son para tratar problemas respiratorios.

Los clientes les han comentado que dichos medicamentos no se los otorgan en estos hospitales, cuando en meses anteriores era más fácil conseguirlos, “hoy los tienen que comprar y eso significa un fuerte problema para la salud por la carente económica de las familias más vulnerables”, comentó uno de los entrevistados, quien decidió guardar el anonimato por miedo a represalias.

En municipios como Peñón Blanco, Panuco de Coronado y hasta Cuencamé, las versiones de los entrevistados son que las recetas de los hospitales de gobierno van en crecimiento desde el mes de noviembre del 2019, aunque a partir de enero, este porcentaje se incrementó hasta un 20 por ciento.

Es en este sector donde ya se escuchan versiones que reconocen han dejado de otorgar créditos a los ciudadanos, porque las pérdidas por “fiar la medicina” son muchas, ya que uno de los principales problemas de las familias más humildes es no tener el dinero para comprar el medicamento, “sí logran conseguir una consulta pero les dan la receta para que ellos la cubran, y muchas veces estos costos son de de mil 500 pesos o más, algo que una familia humilde no tiene, recurre al crédito pero muchas veces no pueden pagar el adeudo y quien pierde es la farmacia, de ahí que se han cancelado por completo este sistema de venta”, señalaron las distintas versiones.

Otro de los problemas que tiene que solventar un ciudadano en la región de los llanos en Durango, principalmente en municipios pequeños como Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Súchil, Nombre de Dios y Nazas; por solo mencionar algunos, es que en los hospitales de gobierno no se cuenta con servicio de especialidades como ginecología o pediatra que son los más requeridos.

Se sabe que los médicos que están disponibles no se quieren ir a trabajar a un centro de salud u hospital en un municipio o comunidad, mucho menos a comunidades retiradas como San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar y Santa Clara, por mencionar algunos; por lo que es necesario buscar préstamos económicos en la mayoría de las ocasiones con altos réditos para llevar a su familiar a una ciudad cercana para recibir atención especializada.

Este tipo de gastos se salen de sus posibilidades económicas y tener una buena atención para sus enfermos por la falta de recursos económicos se vuelve cada vez más costoso, muchos de ellos solo les queda esperar la muerte en sus hogares ante la falta de dinero.