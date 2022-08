Por falta de oportunidades continúa la fuga de cerebros en Durango

Son distintas las estrategias que se requieren para que la calidad de vida de los jóvenes en la capital mejoren, y no tengan que emigrar a otros estados, hasta el momento con los apoyos de becas del Gobierno Federal, se considera que son buenas hasta cierto punto, pero si presentan fallas que se deben analizar, así lo declaró, Hugo Montiel, presidente de Jóvenes Canaco.

Mencionó que el programa de becas, no está bien planeado, porque se da el caso de corrupción, “los jóvenes no van a trabajar pero si se les paga”, pero destacó que el programa en sí, no es malo, solo tienen que mejorar por algunas fallas.

Aunque destacó que es benéfico para los empresarios y los jóvenes, se queda hasta cierto plano, porque se cumple un año, se despide al empleado porque no termino de dar las capacidades necesarias, entonces los jóvenes ya no se presentan a trabajar.

Pero precisamente para poder ofrecer otras opciones a los jóvenes y generar condiciones en el estado para que tengan una buena calidad de vida, los jóvenes empresarios están buscando generar alianzas y mejorar las condiciones.

“Tenemos mucho talento en Durango y todo México, lamentablemente emigra, porque no encuentra las posibilidades para tener una vida viable aquí en el estado”, otra cuestión que ocurre es que muchos emprenden sin los conocimientos necesarios, y hacen que los negocios quiebren.

Con las alianzas se están creando proyectos, para seguir fomentando todo el tema de emprendimiento, capacitación, para que las empresas no cierren la cortina, al no tener información necesario para desarrollar su negocios, y que las empresas informales se vayan a la formalidad para que puedan acceder a créditos.

Señaló que se requiere más apoyo de estado y de municipio, porque no hay respaldo para incentivar a los negocios, a pesar de que los empresarios siguen trabajando con toda la inflación.