Por falta de recursos están en riesgo las elecciones 2022 en Durango: IEPC

Debido a la falta de recursos económicos suficientes en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) está en riesgo la elección del 5 de junio próximo, sería la primera ocasión que en Durango se enfrenta una situación de esta naturaleza y específicamente no hay fondos para contratar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), documentación que incluye actas y boletas, así como demás material electoral. Se requieren al menos 93 millones de pesos y por ello se apela a la sensibilidad del gobierno estatal para que apoye a la autoridad electoral que en un hecho inédito enfrenta el dilema de no poder llevar a cabo las elecciones, señaló en rueda de prensa el consejero Presidente, Roberto Herrera Hernández.

En las instalaciones del Comité Municipal Electoral de esta capital se reunieron consejeros encabezados por su presidente, así como la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para hacer pública la preocupación del organismo debido al panorama poco óptimo al que se están enfrentando de cara a quizá no poder llevar a cabo la jornada comicial del 5 de junio próximo.

Local Próximo gobernado o gobernadora deberá hacer de la obra pública una prioridad: CMIC Ante medios de comunicación Herrera Hernández reiteró lo que ya había anunciado desde el 16 de diciembre pasado cuando no se aprobaron los 422 millones de pesos que el IEPC solicitó ante Congreso de Durango. Por primera vez en la historia de Durango están en riesgo las elecciones locales porque no hay el dinero suficiente, toda vez que se aprobaron 288 millones, cifra que no basta para organizar dicha jornada de forma confiable y eficaz que le de certeza a la sociedad para garantizarle su derecho de votar y ser votados.

A estas alturas del proceso electoral Local, Durango es el único estado de los seis donde habrá elecciones, que no ha llevado a cabo la licitación para contratar a la empresa que proveerá del servicio de PREP, herramienta que es fundamental en el desarrollo de una elección, subrayó el consejero presidente

Local INE selecciona a ciudadanos que conformarán las casillas electorales Aunque el recorte presupuestal fue superior a los 148 millones de pesos, sentenció que el requerimiento en este momento es de por lo menos 93 millones de pesos para cubrir cinco rubros; anexo financiero obligatorio ante el INE, licitaciones para PREP, documentación electoral como actas y boletas que se usarán el 5 de junio. Además otro material electoral como los paquetes, también mecanismos de recolección para llevarlos a los diversos Consejos Municipales.

Reiteró que ante un panorama nunca antes visto, por primera vez en la historia están en riesgo las elecciones en Durango, no hay suficiencia presupuestal que garantice su eficiente organización; de ahí que se apela a la comprensión de las autoridades estatales quienes deben garantizar dicho proceso a través de organismos autónomos como el IEPC.