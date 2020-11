Por situación económica ocasionada por Covid-19, bajan hasta un 50% quejas en Profeco

Debido a la situación económica generada por la pandemia de Covid-19, algunas personas se han abstenido de realizar compras, cuestión que se ha visto reflejada en menor número de quejas de hasta 50% menos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó el delegado Fernando Álvarez León.

Del total de quejas que llegan a Profeco, el mayor motivo de denuncia es el incumplimiento del producto ofrecido, principalmente en equipos electrónicos, llegan dañados, no es el producto que pidieron y llegan otras cosas que no pidieron, o definitivamente no reciben nada.

Al momento de comprar un producto ya sea en línea o directamente en la tienda, dijo que el consumidor debe preguntar si lo que quieren se encuentra en existencia, pues también es una queja común, que el usuario hace su compra y después de hacer el pago le dicen que en 8 o 15 días le envían su producto.

Manifestó que al parecer es una práctica que están adoptando las tiendas, que al ingresar un cliente lo atienden mostrándole los productos en una Tablet, una buena atención, pero resulta que su producto no esta en la tienda y tiene que recibirlo días después.

Una de las quejas recientes fue de un cliente que comparó precios en diversas tiendas comerciales pues estaba buscando una pantalla, llegó a la tienda departamental dónde había visto un mejor precio, hizo el pago y le comentaron que no se encontraba en existencia, pero se la iban a traer de otra tienda en Ciudad México.

Por tal motivo, precisó que es importante preguntar la existencia del producto antes de hacer la compra, o ir con la idea de que quizá, aunque pague el producto no lo tendrá hasta días después.