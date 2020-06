Posponen examen Ceneval en la UJED

Debido a la alta movilidad que persiste en la entidad, se plantea que el examen Ceneval en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) se pueda realizar vía internet en una fecha posterior a la que se programó para realizar el examen de manera presencial, es decir, el 3 y 4 de julio, sin embargo se debe esperar una resolución.

Al respeto, la vocera de la Universidad, Norma Huizar, señaló que ante la situación de alto número de contagios de Covid-19 en la entidad en el último mes, se debe proteger a la comunidad universitaria como prioridad, y evitar posibles contagios entre los cerca de cuatro mil 500 aspirantes a ingresar a la Máxima Casa de Estudios de Durango.

Al aplicar un examen presencial, se corren muchos riesgos, pues se tendría a todos estos jóvenes agrupados en varios salones de algunas instituciones, muchos padres suelen acompañar a sus hijos a este examen, y lo primordial en estos momentos es la salud de la comunidad universitaria y de la población entera, por ello se analiza que el Ceneval se pueda aplicar vía remota.

Sin embargo se enfrenta también la problemática de cuántos aspirantes no tienen acceso a internet o tienen computadora en sus hogares, en una encuesta que se aplica actualmente, el 11% de los jóvenes aspirantes no cuentan con una computadora en su hogar o no tienen acceso a internet de calidad, pues hay que recordar que al examen acuden personas de todo el estado, algunos de ellos de comunidades y municipios donde no se tiene acceso a internet de calidad.

Por todo lo anterior, se analizan todas las problemáticas y las alternativas que se puedan tener para que los aspirantes realicen el examen, se debe recordar que el Ceneval es nacional y se espera una resolución posiblemente en esta misma semana, una opción sería como se indicó, aplicar examen a distancia el próximo mes de agosto.