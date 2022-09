Postergar presencia del Ejército en las calles significa el fracaso del gobierno: Benítez

La función del Ejército es salvaguardar el territorio nacional y la soberanía del país en caso de una invasión o una guerra, sin embargo en el Gobierno federal actual además de realizar funciones de seguridad, son constructores y hacen labores de salud a través de la vacunación, cosas que no deben hacer, señaló el diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, ante la militarización que se pretende extender hasta el año 2024.

Contrario a sus compañeros de partido, incluso de la propia diputada federal Yolanda de la Torre, de quien dijo fue solo un instrumento para presentar la iniciativa, dijo estar en contra no solo de la extensión de la presencia del Ejército en labores de seguridad Pública, sino incluso en la de la militarización de la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Postergar lo único que hace es que no le volvamos a poner atención a que las policías se hagan como deben de ser, y va a llegar el 2024 y vamos a decir todavía no tenemos policías y ahí nos la llevamos”, comentó el priista, por lo que señala que de existir una fecha fatal para retirar al Ejército de las calles, se tienen dos años para invertirle a las policías de los estados y municipios.

En este sentido, aseguró que se ha dejado de invertir a la Seguridad Pública para agrandar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que los de los municipios y estados han disminuido considerablemente.

“Decir que no hay policías y que por eso se requiere al Ejército es reconocer que ha fracasado el gobierno y no le ha dado dinero para las policías para municipios y estado, pero si para el Ejército”, señaló Benítez Ojeda, quien reiteró que al no tener los votos suficientes para pasar la reforma constitucional en el Senado, prefirieron enviarla a Comisiones para ganar tiempo y conseguir a los siete senadores que les falta.





Señaló que para conseguirlo se ha ofrecido dinero, puestos en cargos públicos, dinero e incluso impunidad, a cambio de los votos, lo que se conforma como un delito.

“Dejaron el proceso abierto mañosamente, en lo que encuentran a siete senadores a los que puedan comprar y cuando tengan los votos suficientes regresa al pleno se vote y se salga el presidente con la suya”, dijo y hacerlo sin ninguna modificación.