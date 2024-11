Practicaban liposucciones sin certificación, ni medidas de higiene, ya están detenidos

Cinco carpetas de investigación se han iniciado en contra de una química y un enfermero quienes realizaban procedimientos de liposucciones sin contar con el título y la cédula de médicos cirujanos plásticos, ni la certificación que los avale como tal; informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien señaló que ambos están prisión preventiva, a la espera del trámite judicial correspondiente.

Se detectó que estos realizaban los procedimientos en dos domicilios particulares ubicados en el fraccionamiento Vista Hermosa del Guadiana y por calle 5 de Febrero, con total negligencia lo que ocasionó secuelas graves en las personas que fueron atendidos por ellos, algunos están graves de salud, ya que además de cicatrices permanentes, incluso les han debido cortar parte del intestino.

Cinco carpetas de investigación se han iniciado en contra de una química y un enfermero quienes realizaban procedimientos de liposucciones sin contar con el título / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

La funcionaria estatal explicó que ofrecían una liposucción por un valor de ocho mil pesos, sin medidas sanitarias y hasta con la misma ropa que traía la persona puesta, hechos que fueron comprobados a través de videos, que posteriormente circularon en redes sociales.





“Le sacaban la grasa a las víctimas y luego en dos días iban para que se las volvieran a poner, algo de más antihigiénico”, comentó de la Garza Fragoso, al hacer un llamado a la población para evitar caer en este tipo de prácticas ilegales.

Para ello se debe verificar que cuenten con la certificación de los médicos, misma que puede consultarse a través de internet, ya que no solo se debe limitar al título y cédula de profesionistas, ya que en el caso de los médicos cirujanos con especialidad en cirugía plástica deben certificarse cada cinco años, de lo contrario no pueden realizar ningún procedimiento de este tipo.

Ante esto la especialista recordó que los delitos de responsabilidad médico legal, no son considerados como graves ante la ley, ya que son calificados como delitos de culpa, no obstante se integra la carpeta de investigación a fin de que la víctima obtenga la reparación del daño, por lo que solo se le hace un citatorio al médico y de no llegar a un acuerdo, se judicializa la carpeta.





“Primero se integra, tenemos un dictamen que nos diga que efectivamente pudiera haber alguna responsabilidad y luego ya se cita porque el acta de molestia debe estar fundada y motivada”, explicó, al advertir que son muchas las denuncias en las que los denunciantes creen que pudo haber alguna responsabilidad o negligencia y hacen una denuncia.

Sin embargo no es hasta que se tiene el dictamen de los peritos expertos en la materia, se establece si existe un delito.