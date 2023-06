PRD podría ir solo rumbo al 2024: Miguel Lazalde

"Los resultados electorales de Coahuila y Estado de México nos dicen que como coalición PRI, PAN y PRD, no podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo, y tampoco sin tener un consenso de candidatos, yo diría, que si no se hace un buen trabajo de aquí al 2024 de consenso, al PRD le convendría mucho más, ir solo”, así lo afirmó Miguel Lazalde Ramos, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango.

Te puede interesar: Corcholatas deben presentar sus renuncias para buscar candidatura de Morena: AMLO

Explicó, en el 2021 ya nos pasó, datos duros, las encuestas nos decían que al ir en coalición íbamos a bajar al cinco por ciento, pero bajamos a casi al cuatro ó tres y algo, pero las mismas encuestas decían que sino íbamos en coalición, podíamos alcanzar los dos dígitos entre el ocho y 10 por ciento, aun así se le aposto a ir en coalición, buscando un objetivo mayor, un bien mejor.

Se configuró una elección de Estado en el #Edomex. Fue evidente la intervención grosera e ilegal del presidente @lopezobrador_ en el #Edomex y #Coahuila llamando a votar en abierto desacato al @INEMexico y al @TEPJF_informa a favor de su partido. Pero les vamos a ganar en el 24 pic.twitter.com/s4EbbL9wIR — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) June 6, 2023

Sobre lo que ocurrió en el Coahuila y Estado de México, “podremos justificarnos de muchas maneras, habrá quien diga que se perdió un estado y se ganó otro, pero la verdad es que se perdieron las elecciones, y se quedan con un estado importante que representa el 12 por ciento de la población".

En el caso de la perdida de registro que se habla por los resultados, indicó que todavía no está el conteo final, “lo que dan los PREPs, nos dan por así llamarle la votación bruta”, es como lo que pasó en Durango, que se habló de la perdida de registro, pero termina el conteo, ya todo se ajusta, se porque quitan algunos, y espero que no tengamos problema con los registros, aunque en Coahuila tenemos un poco más de margen.

El @PRDMexico sigue convencido de que el método de selección de la candidatura presidencial debe ser definido por los partidos políticos y la sociedad civil. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la ciudadanía participe activamente. Requerimos un método incluyente. pic.twitter.com/dtfM3Oyyoj — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) May 23, 2023

Declaró “está un tema complicado, hay un pre-acuerdo, en el que no estuvimos de acuerdo nosotros, en donde las dos entidades que se disputaron, las llevaba el PRI, y se dice, porque no me consta, que entonces el candidato a la presidencia lo va a poner el PAN”, pero si en una coalición, no se formula bien, sino tenemos un buen candidato, sin apertura, yo soy de los que cree que en el tema presidencial tendríamos que ir mejor solos, aunque todavía no hemos hablado de salirnos rumbo al 2024, porque es importante la coalición, pero con acuerdos".

Asimismo indicó que se debe proponer al mejor perfil, "porque no estamos compitiendo solos, porque la mesa tiene cuatro patas, y no solo son las dos patas de nosotros, además la ciudadanía esta tan molesta con los regímenes anteriores que finalmente disculpan situaciones de Morena, es una marca que sigue pesando, y que se posicionó con el presidente de la República, porque no son sus candidatos, la verdad son malos candidatos, no tienen experiencia para dirigir un estado, menos un país”.

Local Celebra Morena Durango resultado de elecciones en Edomex





Por ello destacó la importancia de la coalición de la que forman parte, "se tiene que replantear lo que tenemos que hacer, repito no podemos esperar resultados diferentes promoviendo y prometiendo a los ciudadanos una serie de cambios y no hacerlos, ya en el poder, tenemos que hacer un buen trabajo, con un buen perfil, con un buen trabajo de la coalición".

















El candidato para el 2024, se debe revisar, que tenga un buen apoyo ciudadano, un candidato real, por eso lo que he manifestado, es que se generen encuestas para tener un verdadero candidato competitivo, por ejemplo hay una encuesta que anda circulando, Colosio de Movimiento Ciudadano, sale arriba, Miguel Ángel Mancera del PRD en segundo lugar y Lily Téllez, pero hasta donde tengo entendido, no son los candidatos que la coalición quiere.

Ahora si no hay consenso con los institutos políticos y la ciudadanía, sino es así, “mi sugerencia sería que nos pudiésemos ir solos con Miguel Ángel Mancera”.