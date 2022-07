¿Precios justos en comercios de la FENADU? Profeco informa al respecto

Todos los puestos y locales que se encuentran en la Feria Nacional Durango (FENADU), sin importar su tamaño, producto o servicio, deben tener los precios y especificaciones de compra a la vista, para evitar mal entendidos entre los usuarios, informó Fernando Álvarez León, director de zona de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el módulo de Profeco que se encuentra dentro de la FENADU, la atención y quejas que se han presentado, surgen porque no han sido claros en algunos precios de los productos o servicios, este fin de semana hubo una queja contra un “juego de botes” por no ser claro en el costo total, “una familia estuvo haciendo los tiros, les dieron cinco pelotas y al final les cobraron 250 pesos, no les especificaron el precio que debían de pagar para jugar”, señalaron.

Asimismo, los encargados del módulo señalaron "hay unos canastos o botes, tiras una pelota y si se queda adentro pues obtienes un premio, pero no le dicen al consumidor el costo de cada pelota, solo lo inducen a seguir tirando, usted, puede, es capaz”.

Ante esta queja, acudió personal del organismo al lugar y se informó que para jugar son tres pelotas por 100 pesos, sin aclarar porque fue que cobraron más, finalmente se les recomendó poner el costo del juego a la vista, sin importar si lo hacen con una cartulina.

“Tuvimos otra situación con personas que venden crepas, el cliente pregunto cuanto, le dijeron que 80 pesos, al momento de preparar le preguntaron que otro ingrediente quería, luego le dijeron que le faltaba elegir uno, al final le cobraron 120, pero no se le había aclarado que eran 20 pesos más por cada ingrediente”, puntualizaron.

En esta queja en local de crepas se les hizo la misma recomendación y tuvieron que respetar el costo de 80 pesos al joven que presentó su inconformidad, el director señaló que se trata de resolver estas cuestiones al momento.

Reconoció que luego de que la semana pasada se registraron cuentas elevadas en puestos de comida, se visitó cada uno de los locales y se les pidió sean específicos en sus costos, donde la mayoría contaba con las cartas, y otros con lonas, así igual en los que venden pan.

La recomendación para los usuarios es preguntar el costo de los productos o servicios antes de adquirirlos, para evitar cualquier situación de inconformidad. A pesar de que reconoció una buena organización en logística e instalaciones, el director de Profeco señaló que se debe pedir a quienes van a participar a ser claros en lo que ofrecen y no abusar de la economía de los visitantes al recinto.