Preocupa la desaparición de fondos para las micro y pequeñas empresas en Durango

Se ve con preocupación la desaparición de varios fondos, financiamientos y programas que eran para desarrollo de micro y pequeñas empresas, informó el diputado, Alejandro Mojica Narváez, quién señaló existe preocupación ante esta situación luego de haber enviado el anteproyecto de egresos a la Cámara de Diputados federal.

En especial desaparecen programas de apoyo a las micro empresas, las que se ven las colonias y fraccionamientos de las ciudades, como tortillerías, carnicerías, misceláneas y muchos otros pequeños negocios.

“Muchas veces tenemos la idea de que los grandes supermercados son los que generan el empleo, y no es así, más del 95 por ciento de los empleos o auto empleos, son de las familias que están en esta micro empresas”, señaló el legislador local.

Mojica Narváez, puntualizó que no hay ningún apoyo del gobierno federal en el presupuesto para el año 2023, no hay apoyo para capacitación, no hay apoyos para que los prioritarios de estos negocios, entiendan de temas tecnológicos que les permitan avanzar, tampoco hay apoyos económicos directos para que todas éstas millones de personas en el país, aquí en Durango también, que todas esas familias tengan más oportunidad de salir adelante.

“Sabemos que siempre han sido los más sacrificados, como fue en el caso de la pandemia, cuando muchos cerraron de plano, o cerraron parcialmente y que ahora que abren por todo el tema de incremento de precios por la inflación, apenas la están librando” subrayó el diputado del Congreso del Estado.