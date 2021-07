Preocupante tema de jóvenes duranguenses contagiados en playas: Salum

Ante el regreso de un grupo de jóvenes duranguenses, de su viaje de graduación en Cancún y que se considera pudieran estar contagiados de Covid-19, ya que son 2 casos confirmados y algunos sospechosos que se encuentran en observación, el alcalde Jorge Salum del Palacio señaló que preocupa esta situación, pues el tema de jóvenes contagiados en playas no es solo de Durango, ya se ha presentado en otros estados y desafortunadamente ahora alcanzo a la capital.

Manifestó que se sabe, son casi un grupo de 100 jóvenes, a quienes el municipio les ofrecerá la prueba de manera gratuita para descartar o no la posibilidad de contagio, lo único que se piden es que se acerquen para apoyarlos de cualquier manera.

El alcalde mencionó que para las personas que deben salir por decisión, necesidades de trabajo o cuestiones personales, el llamado es que lo hagan con todos los protocolos de salud establecidos.

Por su parte el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, dijo que se trata de localizarlos para hacerles las pruebas correspondientes y tomar medidas, además de que tengan el confinamiento correspondiente.

Lo importante es inhibir cualquier foco de infección, y que no vuelvan los picos altos de contagios, además de que no se sabe aún si se trata de la variante Delta que es más agresiva, y sobre todo recordando que los jóvenes aún no están vacunados.

El director de Salud Pública Municipal, Cesar Cardosa, manifestó que mientras localizan a los jóvenes, los padres y familiares deben estar conscientes que deben estar aislados para evitar una ola de contagios, mientras se descarta que puedan ser portadores.