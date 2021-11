Preparada la coalición PAN, PRI, PRD para elecciones de 2022: Triana

Viene la batalla más importante para la coalición PAN, PRI y PRD, porque habrá elecciones el próximo año, por lo que se están haciendo mesas de trabajo, señaló Jorge Triana diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN), en su visita a Durango en un encuentro con medios de comunicación.

Aseguró “estamos más unidos que nunca, que no les vendan otra cosa, no hay ninguna tipo de fisura, el diálogo no se ha interrumpido en ningún momento, al contrario se ha estrechado muchísimo la relación política”.

El diputado federal, reconoció que no van a coincidir en todo, pues son diferentes partidos, con postulados e ideología diferente, pero que sí coinciden en un 80% en sus plataformas políticas, y van a trabajar en las coincidencias y no en las divergencias, para sacar al país de la regresión autoritaria.

Recordó el primer ejercicio de coalición electoral del pasado 06 de junio, que contra todo pronóstico de que iba a fracasar, resultó ser un ejercicio por demás exitoso, dijo “logramos contener ese afán que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador como Morena, para hacerse de una mayoría calificada y ahora estamos prácticamente a mitades en la Cámara de Diputados”.

Explicó que ahora en la Cámara de Diputados se encuentran casi a la par, 54% del bloque oficialista Morena, PVEM y PT, mientras que son un 46% de oposición PRI, PAN y PRD, y aunque dieron batalla precisó que sus propuestas de modificación fueron rechazadas tajantemente, con soberbia y hasta groseramente por el bloque oficialista.

Dijo “cerramos filas en temas importantes como la Ley de Revocación de mandato, o de juicio político, en la aprobación de la Ley de Ingresos, o en empadronar a los jóvenes a impuestos, condonaciones, y la última batalla que libramos fue la del presupuesto, 5 días continuos, más de 52 horas de sesión, en la sesión más larga del Congreso en cuanto a horas cuantificadas se refiere”.

Falta de tacto del Gobierno Federal, se ha ahorcado a los gobiernos estatales, no hay recursos de apoyo a temas sociales o de combate a la pobreza, todo está centralizado a sus obras grandes y programas que no han dado resultados.