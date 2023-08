La diputada federal de Morena, Martha Alicia Arreola Martínez, informó que presentó un punto de acuerdo al que le estará dando seguimiento, para que se revisen las tarifas de vuelos, y se eviten prácticas monopólicas que encarecen los boletos, al tiempo que se exhortará a que Durango sea uno de los primeros destinos de una nueva empresa que entrará en funciones próximamente.

“Personalmente he sufrido el alto costo de estas tarifas, ante la inseguridad muchas veces ya no viajas a otros estados si no es en el avión, aunado a la necesidad de viajar cuándo se presentan emergencias”, dijo.

Presenta diputada punto de acuerdo para revisar las tarifas de avión

Mencionó que se debe trabajar este tema en particular en Durango, hay tarifas monopólicas a falta de oferta, pues hay que recordar que cuando había otra empresa, había competencia y las tarifas eran normales, hoy una sola empresa tiene los viajes a México y eso encarece los boletos.

Asimismo, dijo que la intención del punto de acuerdo que presentó en la Cámara de Diputados, es para incentivar de manera bicamaral, que a la revisión de las tarifas sean invitadas instituciones y dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero también los empresarios, para que se puede hacer un llamado a revisar este tipo de tarifas que finalmente son monopólicas y no se deben permitir.

Presenta diputada punto de acuerdo para revisar las tarifas de avión

Añadió que Mexicana de Aviación va a entrar en funciones, y hay una empresa que pronto entrará en funciones, y se está pidiendo que Durango sea uno de los primeros estados donde el ejercicio de tránsito que es constitucional, se regule, y la empresa también llegué a Durango para que se genere competencia y así puedan bajar las tarifas.