Presenta Gobierno Estatal paquete económico para 2021

El paquete económico para 2021 que presentó el gobierno estatal ante el Congreso local para su análisis contempla una cifra histórica para el tema de salud, por el orden de más de los 300 millones de pesos, en total se estima se aprueben más de 33 mil millones de pesos para su ejercicio en todas las áreas.

El Secretario de Finanzas y Administración, Arturo Diaz Medina, previó a entregar el paquete económico indicó que éste refleja el momento actual, que tiene buenos augurios en el tema de recaudación y no se incluyen impuestos, pero si una participación eficiente para contar con una buena recaudación.

Añadió que en tema de ingresos federales existe una reducción sensible en el Ramon 28, el cual se ve disminuido en 506 millones de pesos, prácticamente lo que es el motor que llevó al paquete a hacer los ajustes correspondientes de una manera responsable.

Los ajustes, dijo, son en todas las áreas y resaltó que por quinto año consecutivo el monto de incremento salarial a altos mandos es cero, así como a los organismos descentralizados y autónomos, su crecimiento económico será nulo.

Diaz Medina enfatizó que el paquete es por más de 33 mil millones de pesos, lo que lo hace un poco superior al del año anterior, agregó que en tema de egresos se mantiene la disminución cercana a los 500 millones de pesos, ademas comentó que en el 2019 el déficit fue de 283 millones de pesos, ajustes que suman aproximadamente 700 millones de pesos a la baja.

“El Déficit para este paquete económico es cero, no hay ningún antecedente de déficit cero en los últimos 10 años” enfatizó. Al ser cuestionado sobre las fusiones de dependencias respondió que si se realizarán, esto sin dar nombres y puntualizó que buscan hacer más con menos, quitar trabas burocráticas o cascarones legales, “se está eliminando parte de la estructura legal y administrativa, más no la función, ya si no se caería en la cancelación de secretarías”.

Para finalizar dijo que confía en los parlamentarios estatales, “no hay temor... el ejecutivo proponer y el legislativo dispone..., pero a través del diálogo se resolverá”.