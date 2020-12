Presenta Javier Castrellón Garza renuncia formal ante la Secretaria de Seguridad Pública

En una improvisada entrevista el exsecretario de Seguridad en el estado explicó que su renuncia se dio de común acuerdo con el gobernador del estado, a quien agradeció la oportunidad y confianza que depositó en él por más de cuatro años para estar al frente de la SSP.

Añadió que deja una Secretaría que trabaja, organizada, con más y mejores policías, mayor equipo, capacitación, con procesos de certificación evaluados por organismos internacionales y con más procesos en marcha.

“Sobretodo dejó un Durango en paz, un Durango seguro” dijo el entrevistado, al asegurar que todos los indicadores que evalúan diversos organismos gubernamentales y de la sociedad civil indican que Durango es una de las ocho entidades más seguras del país, de los que más ha avanzado en materia de seguridad y procuración de justicia.

Agregó que su aspiración es porque ve un Durango con problemas en materia económica, la cual se ha desencadenada de un proceso que hace dos años prometió muchas cosas y no ha dado resultados, y quienes llegaron al Congreso de la Unión no estaban preparados, ni han respondido a los duranguenses como debieran, “los recursos que hoy no recibimos se reflejan en muchos problemas generados tanto en materia de salud como el Insabi, esquema que no funciona y quienes lo votaron a favor son quienes hace un par de años los duranguenses les dieron la confianza”.

Castrellón Garza indicó que se siente listo, preparado y está consciente que es un hombre de resultados, “tengo las manos limpias, la frente en alto y se que puedo desde otra trinchera ayudar a los duranguenses a que existan mejores condiciones de vida”

Dejó claro que quienes quieren contender en el proceso electoral, deben trabajar de manera coordinada para verdaderamente servir con nuevas políticas públicas que permitan que Durango y México avance, ante ese sentido. Agregó “el proyecto 2021 va por Durango y México”

Al referirse a la alianza PRI-PAN-PRD señalo que más allá de partidos políticos son las persona quienes hacen las realidades y se abocan a trabajar; recordó que en el 2018 un fenómeno político arrastró a muchos que no estaban preparados en el camino de servir a los duranguenses, “en el 2021 los duranguenses sabrán tomar decisiones en torno a las personas que dan resultados”.

Resaltó que su separación obedece a respetar la ley electoral y esperará los tiempos y normas que establezca la alianza, ya que él es militante de Acción Nacional, así que esperará los tiempos de dicho partido para que se tomen las decisiones, ya que él aspira al distrito 01 federal, pero esperará la decisión de la alianza y el PAN

Para finalizar comentó que en próximos días el ejecutivo estatal dará la noticia de quien quedará a cargo del la Secretaría de Seguridad.