Presentarán proyecto ferroviario Durango–Sinaloa ante SICT

En próximas semanas se estima sea entregado el plan de construcción y de inicio de la fase de obras para el proyecto ferroviario Durango-Sinaloa, indicó el subsecretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara.

En su visita al estado explicó que dicho proyecto es una manifestación de interés por parte de un particular y funcionará con base a la ley de Asociaciones Publico Privadas (APP). Si la manifestación es viable, podrán hacer una propuesta no solicitada, lo cual no determina que sean quienes ejecuten la licitación ferroviaria, pues tendrá que concursar la obra.

Foto: Gobierno del Estado | El Sol de Durango

Esta tiene un costo de mil millones de dólares, incluido el Puerto y la vía ferroviaria, dijo el funcionario federal, quien puntualizó que el proyecto se encuentra en la fase de preparación.

Asimismo destacó la necesidad de incrementar el sistema ferroviario en México, pues aseguró que con ello se tendría una mejor capacidad de transporte y los costos de logística bajarían.

En el mismo tema el Gobernador del Estado, José Aispuro Torres indicó que el proyecto lo ha presentado grupo Caxxor y la vista de Jorge Nuño permitirá analizar a fondo si es viable y con ello tendrá el respaldo y apoyo de la federación.

Añadió que es una obra que unirá el continente asiático con México y de ser autorizada por la SICT, Durango aportará terrenos para el Puerto Seco.

Para finalizar el subsecretario se refirió a la red carretera, de la cual comentó se cambió la asignación de recurso, “ahora se ve desde la visión de rutas carreteras y en un diagnóstico realizado se detectó tramos que necesitan reconstruir o mayor intervención, los cuales se atacarán el próximo año y así daremos un nivel de servicio mejor”, comentó el gobernador.

Para finalizar enfatizó la necesidad de aligerar los trámites para realizar proyectos, pues la tardanza en este paso provoca que se posponga la obra, los trabajos y beneficios para la población.