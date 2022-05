Prevalecen rezagados de vacunas anticovid en Durango

Aún existen muchas personas que en Durango no han completado su esquema de vacunación y se ha visto que gran parte de quienes se contagian de la Covid-19 carecen de dicha protección, por ello es importante aprovechar este biológico que es lo más eficiente para salvar vidas, indicó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En la transmisión diaria para actualización de casos, el mandatario hizo un respetuoso llamado a quienes aún no se vacunan para que lo hagan, pues de acuerdo al registro de la Secretaría de Salud buena parte de quienes están adquiriendo este virus no están protegidos, lamentó que en el pasado no existía una vacuna anticovid y ello costó muchas vidas; hoy se tiene y hay que aprovecharla.

Asimismo anunció que este miércoles es el último día de la campaña para menores entre 12 a 14 años de edad en los municipios de Durango y Gómez Palacio, de ahí la importancia que los padres de familia lleven a sus hijos para que sean vacunados y estén debidamente protegidos en esta pandemia que aún no termina.

Refirió el mandatario que del 6 al 17 de mayo han sido vacunados más de 24 mil menores que están en este rango de edad, por ello es muy importante que ninguno se quede sin recibir el biológico, pero también se está atendiendo a personas que no han completado su esquema, o sea los rezagados.

Antes de concluir Aispuro Torres anunció que las brigadas continuarán en los municipios de Pánuco de Coronado, San Luis del Cordero, Indé y Cuencamé.