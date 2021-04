Prevén vacunar a 40 mil trabajadores de la educación contra la Covid-19 en Durango

Existe optimismo entre los trabajadores de la educación, por el anuncio del gobierno federal sobre la vacunación al sector, señaló el subsecretario de Servicios Educativos en el estado, José Luis Soto Gámiz, quien dio a conocer que debido a la movilidad que se registra entre el gremio se prevé que serán 40 mil los trabajadores que recibirán la vacuna contra la Covid-19.

El funcionario expuso que hasta el momento se tiene considerado que se aplicará al magisterio la vacuna Cansino, y dijo que se está en el proceso de entregar los padrones, esto con el fin de que no quede ningún trabajador sin la posibilidad de vacunarse.

Soto Gámiz señaló que se considerarán a los trabajadores de 60 años y más, que ya fueron vacunados, por tanto prevén que disminuya el número total de dosis a aplicar.

En cuanto a la logística de vacunación, dijo que no esta definida, debió a que esta es determinada por el Sector Salud y la Secretaría del Bienestar, pero aseguró la estructura educativa estará en total disposición para facilitar todos estos procesos que sean necesarios para inmunizar a los trabajadores.

De igual forma el subsecretario de Servicios Educativos precisó que no hay una fecha definida para el regreso a clases, pues depende del comportamiento de la pandemia y de las recomendaciones del sector salud. Sin embargo comentó que cuando se realicen las clases presenciales serán de manera muy cuidada y cumpliendo los protocolos sanitarios, “el que se haya aplicando la vacuna no quiere decir que no haya pasado nada”.

Cabe hacer mención que en pasados días se dio a conocer que Durango entrará en la fase dos de vacunación para el sector educativo, sería entre el 4 y 5 de mayo.