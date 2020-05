Prever las condiciones de cada región para tomar mejores decisiones: JRAT

Colima, Col.- El gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres estableció que el objetivo de las reuniones interestatales es contribuir a que al país le vaya mejor y en ese sentido continuarán con la suma de esfuerzos, aunque aclaró que si no se atienden las necesidades con base en la problemática de cada región, difícilmente se tomarán las mejores decisiones desde un escritorio en la federación.

Durante su participación en la conferencia de prensa al final de la Reunión Interestatal Covid-19, que en esta ocasión tuvo como sede la ciudad de Colima, el mandatario duranguense dijo que al igual que todos los gobernadores del país, “nuestra mayor preocupación es la salud y la vida, y trabajamos en cómo proteger el bien más importante que son los seres humanos”.

En tal contexto, indicó, “hemos ido viendo cómo la apertura de los negocios se dé de manera ordenada, paulatina, gradual, en la inteligencia de que el Gobierno federal determinó que se llevarán a cabo en el país, independientemente del color del semáforo, la apertura de los sectores automotriz, de la construcción y la minería”.

En su intervención, Aispuro Torres señalo que la parte más sensible del sector productivo es la microempresa, la gente que vive al día, y la coincidencia entre mandatarios es procurar hacer más por este segmento de la economía.

De igual manera, aseveró que Durango toma parte en este grupo porque se han obtenido experiencias muy importantes que han ayudado a la aplicación de acciones en la entidad, por lo que este tipo de ejercicios es parte de la retroalimentación, “y eso nos ha permitido ir tomando las mejores decisiones y en ese sentido decirles que esta reapertura la vamos a hacer con un gran sentido de responsabilidad”.

Recalcó que lo que se busca al interior del grupo de gobernadores, es procurar la manera cómo ayudar a encontrarle una solución al problema grave que se vive en todo el país, “y nos queda claro que si no establecemos esquemas de carácter local, si no se atiende las necesidades en base a lo que está sucediendo en cada región, en cada estado, no se puede tomar la mejor decisión desde un escritorio de la federación”.