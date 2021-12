Priistas podrían perder la elección del 5 de junio: Benítez

Las cúpulas priistas nacional y local hasta ahora no han siquiera convocado a quienes aspiran a ser candidatos para la gubernatura del estado el año próximo; están equivocados al creer que todos se sumarán automáticamente en determinado momento de haber una imposición, porque no hay visos de que se estén construyendo acuerdos o consensos, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda y advirtió que si la Alianza se equivoca en tomar decisiones podría perderse la elección del 5 de junio.

Abordado momentos antes de iniciar la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso local, el ex presidente estatal del PRI reprochó que los tiempos se están agotando y no ve cómo o por dónde puedan construirse consensos porque no se han tomado en cuenta a los aspirantes por su partido; a menos que las dirigencias tengan planeado ponerse de acuerdo entre ellos e imponer candidato.

"Si los partidos de la Alianza se equivocan pueden perderse las elecciones el año que viene", sentenció. Porque los acuerdos y la unidad deben construirse, no se dan en automático.

Se espera que ya pronto haya noticias, el tiempo avanza y a los aspirantes del PRI a la candidatura no se les ha llamado para nada, deberían explicarles como se está trabajando o en base a que tomarán una decisión, ya es tarde, aseveró.

"Si en el PRI se piensa que llegado el plazo van a decidir quien es el o la candidata y todos se sumarán en automático; están equivocados porque en este partido la unidad no se da por decreto y de momento no se están construyendo consensos, acuerdos y mucho menos la unidad", patentizó el también aspirante a la precandidatura.

Ya con los plazos casi por vencer ni siquiera ha habido reglas o un proceso que estén llevando al interior del Revolucionario Institucional, cada quien ha hecho lo que puede y están olvidando los dirigentes que viene un proceso electoral muy complicado y por ello lo deseable era haberse puesto de acuerdo desde un principio todos los aspirantes, puntualizó. Incluso se han visto expresiones de otros partidos que forman la Alianza que no están dispuestos a ceder en favor de alguien y menos si lo imponen.