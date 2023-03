Primaria #13 de Durango se transformará en centro de capacitación docente

En la primaria número 13 “José Ignacio Soto”, se impartirá clase solo este ciclo escolar, en el mes de agosto se transformará en centro de capacitación docente, señaló el secretario de educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, al referirse a las manifestaciones de los padres de familia de dicha institución.

Indicó que la autoridad educativa tiene que tomar decisiones y en este caso es una escuela cuya inscripción es mínima y a 40 metros está otra primaria. “no se cierra se transformará”, precisó y enfatizó que los alumnos que ahí reciben clases acudirán a otras primarias cercanas.

Al ser cuestionado sobre el número de alumnos que acuden diariamente a la Primaria 13, respondió que no recordaba de momento la cantidad pero “son muy poquitos alumnos”, dijo.

⚠️ Padres de familia de la primaria #13 bloquean el bulevar Felipe Pescador a partir de la calle Ramírez; se niegan al cierre del plantel.



📹 Ángel Meraz | El Sol de Durango

Añadió que la Secretaría a su cargo recibió un presupuesto de 19 millones de pesos, para atender educación especial y los Centros de Atención Múltiple se ampliarán y atenderán a un mayor número de menores, esto al referirse que en la Primaria 13 un alto porcentaje de alumnos tienen una condición de discapacidad.

De igual forma expuso que la presidenta de la sociedad de padres de familia no tiene hijos en la escuela mencionada y tres personas más son las que la acompañan en su manifestación para que permanezca la escuela.

De igual forma Adame Calderón se refirió a la toma de la SEED, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), puntualizó que Secretaría no tiene la culpa de las dificultades internas es una lucha política-sindical, “de la cual no seremos jueces, ni participaremos”.

Agregó que la mesa de negociación pactada para este jueves fue suspendida, ya que se dieron presiones de peticiones como contar con cerca de 40 plazas “y los del movimiento no son más de 15 más, además contrato”, de manera clara el funcionario estatal comentó que el gobierno del estado no tiene recurso para otorgar plazas y sentenció que las oficinas de la SEED pueden seguir tomadas pero no cederán a sus peticiones.